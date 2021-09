Mit SJÖMÄRKE stellt IKEA ein Qi-Ladepad vor, das unter einem Tisch montiert werden kann. Durch die Tischplatte kann dann das Smartphone oder andere kompatible Geräte drahtlos geladen werden – vorausgesetzt die Tischplatte ist nicht dicker als 22 Millimeter. Das neue Qi-Ladepad ist bereits für 29,99 Euro bei IKEA verfügbar.

Das iPhone durch den Tisch laden

Sjömärke lädt Geräte über den Qi-Ladestandard und unterstützt drahtloses Laden mit bis zu 5 Watt (Qi 1.2.4BPP Spezifikation). Das neue Ladepad kann einfach unter einer Tischplatte oder einer anderen Vorrichtung platziert werden. Das Ladepad ist mit allen Materialien kompatibel, die keinen Metallanteil aufweisen. Holz oder Kunststoffe eignen sich grundsätzlich für SJÖMÄRKE, wie IKEA angibt. Hier darf die Platte maximal 22 Millimeter dick sein, damit die Qi-Ladung problemlos möglich ist. Ikea empfiehlt zudem einen Mindestabstand von 8 Millimetern bei den Geräten.

Eine LED zeigt den Ladestatus an und blinkt bei einer Fehlermeldung. Im laufenden Betrieb soll das Gerät bis zu 40 Grad warm werden. Dem Lieferumfang liegt ein Aufkleber für die Befestigung bei, der auf die Oberseite des Ladepads geklebt werden kann. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeigt IKEA in einem Video: