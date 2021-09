Seit vergangener Woche Freitag lassen sich iPhone 13 und iPhone 13 Pro vorbestellen. Den eigentlichen Verkaufsstart feiern die Geräte in wenigen Tagen am 24. September. Vorab ist das iPhone 13 Pro Max in Gold nun einem ersten YouTube in die Hände gefallen.

Unboxing: iPhone 13 Pro Max in Gold

Bevor Kunden Ende dieser Woche ihr iPhone 13 (Pro) ausgeliefert wird, konnte sich ein YouTuber in Dubai bereits ein Exemplar organisieren. Genau genommen, handelt es sich um ein iPhone 13 Pro Max in der Farbe Gold. Im Vergleich zum iPhone 12 Pro Max ist das Design nahezu identisch. Apple setzt auf eine schmalere Notch und eine größeren Kamerabuckel auf der Rückseite. Das Gerät ist minimal dicker und etwas schwerer.

Zudem hat Apple die Verpackung des iPhone 13 (Pro) angepasst und verzichtet dabei unter anderem auf die Plastikummantelung. Dies spart 600 Tonnen Plastik ein. Das Video gibt euch einen ersten Ausblick auf das, was euch erwartet.

Hands On: iPhone 13 Silikon-Cases

Begleitend zu den neuen iPhone-Modellen hat Apple natürlich auch neue Cases in unterschiedlichen Farben vorgestellt. Das eingebundene Video zeigt euch im Hands-On die neuen Farboptionen.