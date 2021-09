Seit vergangenen Freitag lässt sich das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max über den Apple Online Store bestellen. Die Deutsche Telekom, o2 und Vodafone haben ebenfalls den Schalter umgelegt und nehmen Bestellungen mit Vertrag an. Wir haben einen Blick auf die Lieferzeiten geworfen, die bei den Pro-Modellen bereits mindestens vier Wochen Wartezeit betragen.

Lieferzeiten steigen auf mehrere Wochen an

Wer am Freitag pünktlich zum Startschuss ein neues iPhone 13 (Pro) bestellen konnte, hat die Chance, das Gerät noch in dieser Woche zu erhalten. Kurz nach dem Start der Vorbestellungen stiegen die voraussichtlichen Lieferzeiten der begehrtesten Modell-Kombinationen bei Apple jedoch rapide an. Wer sich jetzt erst für eine Bestellung entscheidet, muss mitunter eine längere Wartezeit einplanen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden laut Apples Lieferangaben nur noch das iPhone 13 mini und die meisten Speicheroptionen des iPhone 13 in diesem Monat bzw. Anfang Oktober geliefert. Das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max liegen schon weit im Oktober (zwischen dem 20. und 27. Oktober), also in frühestens vier Wochen.

Während sich Apples Lieferdatum in den letzten Tagen weiter nach hinten bewegt hat, bleibt die Frage offen, wann die Mobilfunkanbieter liefern können. Doch hier stehen konkrete Aussagen zu den Lieferzeiten noch aus. Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Frühbesteller ihre Geräte am Freitag in den Händen halten können. Bei einer heutigen Bestellung werden wahrscheinlich auch hier die Chancen auf eine zeitige Auslieferung beim iPhone 13 mini und iPhone 13 die größten sein. Auch Amazon und andere Händler geben derzeit in ihren Webshops lediglich das offizielle Erscheinungsdatum „24. September“ an.

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) - Sierrablau 6,1" Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht

Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen...

Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) - Silber 6,7" Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht

Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen...

Apple iPhone 13 (128 GB) - Pink 6,1" Super Retina XDR Display

Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen...