Um wieviel Uhr wird Apple am heutigen Tag die finale Version von iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 veröffentlichen? In jedem Fall trennen uns nur noch wenige Stunden bis Apple die finale Version auf den eigenen Servern platziert. Viele Anwender fragen sich, wann Apple exakt den Schalter umlegen wird.

Zu welcher Uhrzeit stellt Apple iOS 15 und Co. als Download bereit?

Die Stunden sind gezählt. Im Rahmen seiner „California streaming“-Keynote hatte Apple bestätigt, dass die Verantwortlichen in Cupertino am heutigen Montag (20. September 2021) die finale Version von iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 und watchOS 8 veröffentlichen werden. Im übrigen wird auch die neue HomePod Software 15 freigegeben.

Doch um wieviel Uhr wird dies der Fall sein? An dieser Stelle sind wird auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre angewiesen. Anhand der vergangenen Jahre lässt sich vermuten, wann Apple iOS 15 und Co. freigeben wird. In der Vergangenheit legte Apple den Schalter um 19:00 Uhr um. Mal war es ein paar Minuten früher, mal ein paar Minuten später. Von daher sind wir davon überzeugt, dass dies auch am heutigen Tag der Fall sein wird. Eine Ausnahme gab es übrigens im letzten Jahr, als iOS 14 erst gegen 21:35 Uhr veröffentlicht wurde.

Am einfachsten erfolgt der Download direkt over-the-air am iOS-Gerät. Hierfür ruft ihr direkt am iPhone, iPad oder iPod touch -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate auf. Sobald das iOS 15 Update bereit steht, erfahrt ihr es natürlich bei uns. watchOS 8 installiert ihr über die Apple Watch App am iPhone und tvOS 15 wird direkt über die Einstellungen am AppleTV installiert. Auf macOS Monterey müssen wir noch ein paar Wochen länger warten. Aktuell rechnen wir mit der Freigabe in der zweigten Oktober-Hälfte.

In jedem Fall empfehlen wir euch im Vorfeld ein Backup anzulegen.