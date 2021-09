Im Juni dieses Jahres hatte Apple einen ersten Ausblick auf iOS 15 und Co. gegeben. Am heutigen Tag wird die Beta-Phase beendet und Apple wird die finale Version für Jedermann zur Verfügung stellen. Wie nun bekannt wird, hat Apple noch eine Funktion aus der finalen Version gestrichen. Diese wird mit einem iOS 15.x Update nachgereicht. Kurzum: Es geht um die Unterstützung des „Wo ist?“-Netzwerks für AirPods.

Nicht alle Funktionen, die Apple zur WWDC 2021 angekündigt hat, werden sich in iOS 15.0 und somit in der initialen Freigabe wiederfinden. Wie sich nun zeigt, hat Apple die Features-Webseite zu iOS 15 mit einem weiteren kleinen Sternchen versehen. Konkret geht es um die „Wo ist?“-Unterstützung für AirPods. Apple schreibt

Find My for AirPods Pro/Max has unfortunately been delayed to later this fall. Unfortunate tbh, was really looking forward to this feature. pic.twitter.com/BWbWpn0FaE

— Michael Burkhardt (@tme_michael) September 19, 2021