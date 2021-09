Apple hat eine neue Promo gestartet, bei der Kunden, die AirPods bzw. Beats-Kopfhörer kaufen, 6 Monate Apple Music gratis erhalten. Die Aktion ist ab sofort und zunächst auf unbestimmte Zeit gültig.

AirPods oder Beats-Kopfhörer kaufen und 6 Monate Apple Music gratis erhalten

Unter dem Motto „Mit qualifizierten AirPods, AirPods Pro, AirPods Max oder Beats Kopfhörern bekommst du Apple Music 6 Monate gratis.“ hat Apple eine neue Promo gestartet. Das Angebot gilt ab sofort und nur für neue Apple Music Abonnenten.

Darüberhinaus ist die Promo an verschiedene weitere Bedingungen geknüpft. So kann das Angebot nicht mit anderen kostenlosen Probeabos oder Angeboten für Apple Music kombiniert werden. Eine Kombination mit Apple One ist ebenso nicht möglich.

Auf der anderen Seite ist erfreulich, dass der Kauf von qualifizierten AirPods- oder Beats Kopfhörern nicht erforderlich ist, wenn ihr bereits ein qualifiziertes Gerät besitzt. Zum Einlösen des Angebots müsst ihr euer qualifiziertes Gerät nach dem 20. September 2021 mit einem Apple Gerät mit der aktuellen iOS oder iPadOS Version koppeln. Das Angebot muss in der Apple Music App nach dem 20. September 2021 innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Koppeln des qualifizierten Geräts mit deinem Apple Gerät eingelöst werden.

Solltet ihr das Angebot annehmen, so stimmt isr damit einem Abo zu, das direkt nach dem kostenlosen Probeabo startet, 9,99 Euro pro Monat kostet und automatisch erneuert wird, bis ihr es kündigt. Ihr könnt es jederzeit, aber mindestens einen Tag vor Verlängerung, unter „Einstellungen“ kündigen. Falls ihr vor Ablauf eures kostenlosen Probeabos kündigt, könnt du von da an nicht mehr auf Apple Music zugreifen und die verbleibende Zeit des Probeabos verfällt. Ihr könnt dieses Probeabo nicht reaktivieren. Die vollständigen Bedingungen findet ihr hier.

Qualifiziert sind alle AirPods mit Ladecase, AirPods mit kabellosem Ladecase, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro oder Beats Solo Pro. AirPods (1. Generation), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP und Beats Flex sind nicht qualifiziert.

Angebot Apple AirPods Pro Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang

Transparenzmodus, um dein Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können

Angebot Neu Apple AirPods Max - Space Grau Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...