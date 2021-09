Amazon hat am heutigen Tag den neuen Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition sowie den Kindle Paperwhite Kids vorgestellt. Alle neuen Modelle lassen sich ab sofort bestellen.

Amazon stellt neuen Kindle Paperwhite (Kids) vor

Der Kindle Paperwhite ist seit Jahren der beliebteste Kindle. Amazon hat heute die nächste Generation mit drei neuen Modellen angekündigt: den neuen Kindle Paperwhite, den ersten Kindle Paperwhite Signature Edition sowie den ersten Kindle Paperwhite Kids.

Die neueste Generation sorgt dank hochwertiger Hardware, schnellerer Leistung und einer neugestalteten Benutzeroberfläche für ein noch angenehmeres Leseerlebnis. Der Kindle Paperwhite verfügt über ein größeres Display als der Kindle Paperwhite (10. Generation), ein Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Wochen. Der neue Kindle Paperwhite Signature Edition bietet zusätzlich einen Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Beleuchtung und ist der erste Kindle, der drahtloses Laden ermöglicht.

Blicken wir noch auf den Kindle Paperwhite Kids. Dabei handelt es sich um das erste Paperwhite-Gerät, das speziell für junge Leser entwickelt wurde. Der Kindle Paperwhite Kids wird mit einer kinderfreundlichen Hülle, einem Jahr Amazon Kids+ und einer 2-Jahre-Sorglos-Garantie geliefert.

Der neue Kindle Paperwhite kostet 129,99 Euro und ist mit 8 GB Speicherkapazität in Schwarz erhältlich. Der neue Kindle Paperwhite Signature Edition wird ebenfalls in Schwarz angeboten, verfügt über 32 GB Speicher und ist für 189,99 Euro erhältlich. Beide Geräte können ab heute vorbestellt werden. Der neue Kindle Paperwhite wird ab dem 27. Oktober, der Kindle Paperwhite Signature Edition ab dem 10. November ausgeliefert. Der neue Kindle Paperwhite Kids kostet 149,99 Euro und ist ebenso ab heute vorbestellbar. Dieses Gerät feiert am am 27. Oktober seinen Verkaufsstart.