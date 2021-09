Apple hat iMovies und Clips (iOS) aktualisiert. Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und HomePod Software 15 veröffentlicht, sondern auch noch Updates im App Store freigegeben. So unterstützen iMovie und Clips ab sofort das iPhone 13, ProRes und den Kinomodus.

iMovie 2.3.3 ist da

Ab sofort könnt ihr iMovie in Version 2.3.3 aus dem App Store laden. In ersten Linie konzentriert sich Apple mit dem Update auf das neue iPhone 13. Dieses lässt sich seit wenigen Tagen vorbestellen und feiert am kommenden Freitag seinen Verkaufsstart.

In den Release-Notes heißt es

Importiere und bearbeite Videos, die mit einem iPhone 13 im Kinomodus aufgenommen wurden.

Füge Fokuspunkte hinzu, passe sie an oder lösche sie. Modifiziere den Schärfentiefeneffekt bei Videos, die im Kinomodus aufgenommen wurden.

Importiere und bearbeite ProRes-Videos.

Füge ProRAW-Bilder zu deinen Filmen und Trailern hinzu.

Updates für die Stabilität und Verbesserungen.

* Erfordert iPhone XS oder neuer, iPad mini (5. Generation oder neuer), iPad Air (3. Generation oder neuer), 11\“ iPad Pro oder 12,9\“ iPad Pro (3. Generation oder neuer)

** Erfordert iPhone 13, iPad mini (6. Generation), 11\“ iPad Pro oder 12,9\“ iPad Pro (3. Generation oder neuer)

Clips 3.1.2 steht als Download bereit

Der Beipackzettel zu Clips 3.1.2 liest sich wie folgt

Importiere und bearbeite Videos, die mit einem iPhone 13 im Kinomodus aufgenommen wurden.

Wende Effekt wie Filter, Sticker und Emojis auf Videos an, die im Kinomodus aufgenommen wurden.

Füge mit einem Mal Tippen Fotos und Videos aus deiner Fotos-Mediathek hinzu, ohne diese in deinem Projekt per Aufnahme hinzufügen zu müssen.

Importiere und bearbeite ProRes-Videos*.

Füge ProRAW-Bilder zu deinen Videos hinzu.

Updates für die Stabilität und Verbesserungen.

* Erfordert iPhone 13, iPad mini (6. Generation), 11\“ iPad Pro oder 12,9\“ iPad Pro (3. Generation oder neuer)

GarageBand 2.3.12 ist da

Wenn wir schon beim Thema Updates sind. Auch GarageBand kann ab sofort in einer neuen Version heruntergeladen werden. Dieses Update enthält zahlreiche Verbesserungen für die Bedienungshilfen sowie Verbesserungen bei der Stabilität und Fehlerkorrekturen.