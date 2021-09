Im Juni dieses Jahres sind Apple Podcasts Abonnement gestartet. Seitdem hat sich das Angebot an Premium-Angebot auf Apples Podcast-Plattform deutlich erweitert und nun kommt ein echter Leckerbissen hinzu. SiriusXM hat heute gemeinsam mit Marvel Entertainment „Marvel Podcasts Unlimited“ gestartet, ein Premium-Audio-Entertainment-Abonnement für Marvel-Fans weltweit, das exklusiv über den neuen kostenlosen Marvel-Kanal auf Apple Podcasts verfügbar ist.

„Marvel Podcasts Unlimited“ ist auf Apple Podcasts gestartet. Marvel Podcasts Unlimited bietet zahlenden Abonnenten einen frühen und exklusiven Zugang zu einer wachsenden Auswahl an neuen Podcast-Serien mit und ohne Drehbuch von einer der größten und beliebtesten Unterhaltungsmarken der Welt, in denen beliebte Charaktere wie Wolverine, Star-Lord, Hawkeye, Black Widow und Doctor Doom auftreten.

Ab sofort könnt ihr den kostenlosen Marvel-Kanal auf Apple Podcasts erkunden, der beliebte Serien über Marvel-Comics, Charaktere, Filme, Fandom und vieles mehr enthält. Dazu gehören die preisgekrönte Scripted-Serie Marvel’s Wolverine: Die lange Nacht und ihre epische Fortsetzung Marvel’s Wolverine: The Lost Trail; Marvel/Method, eine ungeschriebene Serie, in der der Schauspieler und Rapper Method Man prominente Gäste wie Killer Mike, Jemele Hill und Kevin Smith über alles, was mit Marvel zu tun hat, interviewt; und This Week in Marvel, eine wöchentliche Gesprächsreihe über die neuesten Marvel-Comics, TV, Filme, Spiele, Spielzeuge und mehr; sowie Women of Marvel, Marvel’s Voices und Marvel’s Pull List.

Der kostenlose Marvel-Kanal auf Apple Podcasts enthält auch die erste Folge von Marvel’s Wastelanders – einer neuen, zusammenhängenden Serie von Podcasts mit eigenen Texten – Marvel’s Wastelanders: Star-Lord, mit Timothy Busfield (Peter Quill), Chris Elliott (Rocket), Danny Glover (Red), und Vanessa Williams (Emma Frost).

Mit einem kostenpflichtigen Abonnement von Marvel Podcasts Unlimited, das über den kostenlosen Marvel-Kanal auf Apple Podcasts verfügbar ist, können Fans Premium-Funktionen und -Inhalte freischalten, wie z. B. exklusiven Zugang zu Marvel’s Declassified, einer narrativen Dokumentarserie, die in die reiche, dynamische und sich entwickelnde Geschichte von Marvel Comics eintaucht, und frühen Zugang zu Marvels erster spanischsprachiger Podcast-Serie, Marvel’s Wolverine: La Larga Noche, eine Adaption von Marvel’s Wolverine: Die lange Nacht“, die heute weltweit mit einer völlig neuen Besetzung an den Start geht.

Und in zwei Wochen, am 4. Oktober, erhalten Abonnenten von Marvel Podcasts Unlimited frühzeitigen Zugang zu den ersten beiden Episoden des mit Spannung erwarteten zweiten Teils der Marvel’s Wastelanders-Serie, Marvel’s Wastelanders: Hawkeye, mit Hawkeye (Stephen Lang) und seiner entfremdeten 17-jährigen Tochter Ash (Sasha Lane). Abonnenten von Marvel Podcasts Unlimited erhalten außerdem frühzeitigen Zugang zu allen zukünftigen Folgen von Marvel’s Wastelanders, einschließlich Marvel’s Wastelanders: Black Widow, Marvel’s Wastelanders: Wolverine, und Marvel’s Wastelanders: Doom, sowie weitere, in Kürze erscheinende Original-Audio-Unterhaltungsinhalte von Marvel und SXM Podcasts.

Marvel Podcasts Unlimited ist als kostenpflichtiges Abonnement exklusiv über den kostenlosen Marvel-Kanal auf Apple Podcasts (apple.co/marvelpodcasts) für 3,99 Euro pro Monat nach einer siebentägigen kostenlosen Testphase erhältlich.