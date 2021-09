Auf die finale Version von iOS 15.0 und iPadOS 15.0 am gestrigen Montag folgte am heutigen Dienstag die Beta 1 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1. Während aus den Release-Notes keine neuen Funktionen hervorgehen, hält Apple im Apple Dev Center jedoch die erfreuliche Nachricht bereit, dass man SharePlay in iOS 15.1 und iPadOS 15.1 reaktiviert hat.

Apple reaktiviert SharePlay in der iOS 15.1 Beta 1

Für uns gehört die Funktion „SharePlay“ zu den größten Neuerungen von iOS 15 und Co. umso trauriger war es, als Apple im vergangenen Monat bestätigte, dass es diese Funktion nicht in die initiale Version von iOS 15.0 schafft.

SharePlay wird wie folgt beschrieben

Nutzer:innen können jetzt mit SharePlay Erlebnisse teilen, während sie mit Freund:innen über FaceTime verbunden sind, beispielsweise gemeinsam Songs mit Apple Music hören, eine Fernsehsendung oder einen Film synchron ansehen oder ihren Bildschirm teilen, um zusammen Apps anzusehen. SharePlay funktioniert auf iPhone, iPad und Mac und mit der geteilten Wiedergabesteuerung kann jede:r in einer SharePlay Session die Wiedergabe starten, pausieren oder vorwärts springen. SharePlay lässt sich sogar auf Apple TV ausweiten, sodass Nutzer:innen Sendungen oder Filme auf einem großen Bildschirm betrachten können, während sie über FaceTime verbunden sind und es hält die Wiedergabe für alle synchron. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch und viele andere integrieren SharePlay in ihre Apps – und schaffen damit völlig neue Möglichkeiten, sich zu verbinden.

Im Zusammenhang mit der Freigabe der Beta 1 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 hat Apple nun bestätigt, dass SharePlay in den iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1 Betas wieder aktiviert wurde und nicht mehr das SharePlay-Entwicklungsprofil benötigt. Um die SharePlay-Unterstützung für macOS-Apps weiterzuentwickeln, müssen Entwickler auf macOS Monterey Beta 7 aktualisieren und das neue Entwicklungsprofil installieren.