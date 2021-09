Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass Apple den ehemaligen „Daily News“-Moderator Jon Stewart zurück ins Fernsehen holt. Bisher hielt sich Apple noch zurück, wenn es um den Inhalt der neuen Show ging. Lediglich eine kurze Andeutung, dass es um die Probleme von Menschen geht und zwei recht unkonventionelle Teaser schafften es ins Netz. Jetzt wird es mit einem neuen Trailer konkreter.

„The Problem with Jon Stewart“ auf Apple TV+

Nachdem Apple vor kurzem bekannt gegeben hat, dass die neue Show „The Problem with Jon Stewart“ am 30. September auf Apple TV+ startet, gibt es jetzt einen Trailer, der uns einen Eindruck zur neuen Show vermittelt.

Im Gegensatz zum ersten „Weltraumrennen“-Teaser erhalten wir im neuen Trailer einen ersten Blick auf das Studio der Show und das Live-Publikum. Zu sehen ist auch, dass Jon Stewart mit verschiedenen Menschen in Einzelinterviews, Diskussionsrunden und Sketchen interagiert. Hier die offizielle Beschreibung der Show:

„Jon Stewart führt mit Mitgefühl und Humor durch die neue Apple Original Show „The Problem With Jon Stewart“, in der er sich mit einigen der dauerhaftesten und tiefgreifendsten Probleme unserer Zeit auseinandersetzt. Die Show des gefeierten Autors, Produzenten, Regisseurs und Anwalts erforscht komplexe Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven von Interessenvertretern, Experten und Einzelpersonen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Der begleitende Podcast zur Serie wird die Konversation in jeder Folge vertiefen, mit Mitarbeitern aus der gesamten Serie, die Gespräche mit Aktivisten in diesem Bereich führen, Fakten zu dem Thema teilen und natürlich jede Menge Witze machen.“

„The Problem With Jon Stewart“ wird am Donnerstag, dem 30. September, weltweit auf Apple TV+ starten, gefolgt von neuen Episoden alle zwei Wochen. Der offizielle Podcast der Serie wird ebenfalls am 30. September auf Apple Podcasts und via RSS veröffentlicht, mit neuen Episoden jede Woche.

