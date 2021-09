Während Apple am gestrigen Abend die finale Version von iOS 15.0 und iPadOS 15.0 veröffentlicht hat und wir mittlerweile bei der Beta 1 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 angekommen sind, müssen wir uns noch ein paar Wochen länger auf das nächste große Update für den Mac gedulden. Als kleinen Zwischenschritt gibt es nun die Beta 7 zu macOS Monterey.

Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 7 zu macOS Monterey veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich eine neue Vorabversion zum kommenden Mac-Betriebssystem herunterzuladen.

macOS Monterey wird grundsätzlich wie folgt beschrieben

macOS Monterey kommt mit neuen Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben, mehr zu erledigen und noch reibungsloser auf Apple Geräten zu arbeiten. Mit SharePlay, einem neuen Feature in FaceTime, könnt ihr Erlebnisse miteinander teilen. Mit dem Feature Mit dir geteilt kann man sehr einfach Inhalte direkt in Fotos, Safari, Apple Podcasts, Apple News und der Apple TV App entdecken und genießen, die über Nachrichten geteilt worden sind. Ein umfassendes Update für Safari sorgt für eine perfekt optimierte Tableiste und eine übersichtliche Anordnung von Tabs mit Tabgruppen.