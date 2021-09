Vergangenen Freitag lief die zweite Staffel zu „Doug Unplugs“ auf Apple TV+ an. Insgesamt sieben neuen Folgen der kleinen Roboter stehen auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit. Begleitend dazu hat Apple sieben kurze Clips auf YouTube freigegeben.

Apple TV+: sieben kurze Clips veröffentlicht

In dieser Staffel sind Doug und Emma zu erfahrenen Entdeckern geworden und erleben neue Abenteuer in Mega City. Sie lernen etwas über die Tiefsee, spielen in einer Band und gehen zur Schule! Zur Einstimmung auf die Fortsetzung der Kinderserie und auf die neue Staffel haben wir euch die sieben Clips eingebunden.



