Seit vergangenen Freitag lassen sich iPhone 13 und iPhone 13 Pro über den Apple Online Store sowie die Mobilfunkbetreiber (Deutsche Telekom, Vodafone, o2) vorbestellen. Die Lieferzeiten über den Apple Online Store sind für zahlreiche Modelle bereits auf vier bis fünf Wochen hochgeschossen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, ein iPhone 13 bzw. iPhone 13 Pro direkt zum Verkaufsstart zu ergattern. Über den Apple Online Store habt ihr die Möglichkeit, ein iPhone zur Abholung im Apple Online Store zu reservieren. Viele Modelle sind für den 24. September noch erhältlich.

iPhone 13 (Pro) reservieren und im Apple Store abholen

Auch in diesem Jahr könnt und rund um den iPhone 13 (Pro) Verkaufsstart habt ihr die die Möglichkeit, ein neues reservieren und im Apple Retail Store abholen. Apple blickt deutschlandweit auf 15 Stores und genau für diese Stores könnt ihr die Geräte im Vorfeld reservieren und am Freitag abholen.

Nicht alle Geräte sind in allen Stores für kommenden Freitag reservierter. Am Besten ruft ihr den Apple Online auf und prüft das in Frage kommende Gerät. Falls ihr nicht unbedingt auf eine bestimmte Farbe oder ein bestimmtes Modell festgelegt seid, habt ihr so noch die Möglichkeit, ein Gerät am kommenden Freitag zu ergattern. Bei echten Interesse solltet ihr in jedem Fall nicht zu lange warten.