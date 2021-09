Vor wenigen Augenblicken ist nicht nur das Presseembargo zum neuen iPhone 13 Pro, sondern auch zum iPhone 13 ausgelaufen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ihr ab sofort die ersten Reviews zu den neuen Modellen im Internet findet.

iPhone 13: Die ersten Reviews sind da

Am 14. September vorgestellt, lässt sich das neue iPhone 13 seit vergangenem Freitag vorbestellen. Noch müssen wir uns ein paar wenige Tage gedulden, bis die neuen Modelle am kommenden Freitag ihren Verkaufsstart feiern

Ein iPhone-Verkaufsstart folgt für gewöhnlich einem bestimmten Schema. Apple stellt verschiedenen Medien, Influencern, YouTubern etc. ein Testgerät zur Verfügung und kurz vor dem Verkaufsstart fällt das Presseembargo. Dies ist am heutigen Tag der Fall. Wir haben uns umgeblickt und euch ein paar Video-Reviews zusammengestellt. Dabei werden in erster Linie das neue Kamerasystem sowie die verbesserte Akkulaufzeit gelobt.

