Anfang dieser Woche hat Apple neben iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 auch tvOS 15 veröffentlicht. Das Update hält verschiedene neue Funktionen für Apple TV bereit. Unter anderem sind insgesamt 16 neue Luftbild-Bildschirmschoner mit von der Partie.

Immer mal wieder hat Apple ein großes tvOS-Update genutzt, um neue Bildschirmschoner einzuführen. Dies ist nun auch mit tvOS 15 der Fall. Die neuen Luftaufnahmen bieten wunderschöne Aufnahmen von Patagonien, dem Yosemite-Nationalpark und dem Grand Canyon. Je nach Örtlichkeit stehen unterschiedlich viele Videos bereit. Alles in allem sind 16 neue Luftbild-Bildschirmschoner hinzugekommen.

Möglicherweise bekommt ihr die neuen Bildschirmschoner nicht sofort zu Gesicht. Prüft mal unter Einstellungen -> Allgemein -> Bildschirmschoner eure Einstellungen. Ihr könnt festlegen, wie regelmäßig Apple TV neue Bildschirmschoner herunterlädt.

Zu den weiteren Neuerungen von tvOS 15.0 gehören in erster Linie auf geteilte Inhalte, 3-Audio in Kombination mit den AirPods Pro und AirPods Max, das vereinfachte Verbinden von AirPods mit Apple TV, HomeKit-Verbesserungen (z.B. das gleichzeitige Anzeigen mehrere Kameras auf dem Bildschirm sowie eine Paketerkennung) sowie die Möglichkeit zwei HomePod mini Lautsprecher mit Apple TV 4K als Stereo-Paar zu verbinden. Auch Siri-Verbesserungen sind an Bord.

