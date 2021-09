Mit der gestern veröffentlichten Beta-Version von iOS 15.1 können iPhone-Nutzer in den USA ihren COVID-19-Impfstatus in der Health-App speichern. Anschließend kann ein entsprechender Impfausweis in der Wallet-App hinterlegt werden. Der digitale Impfausweis kann dann in Geschäften, Lokalen, Restaurants und anderen Einrichtungen vorgelegt werden, die Impfungen für den Zutritt verlangen.

Apple Wallet-Impfausweis in iOS 15.1

Wie Apple in einer Ankündigung erklärt, basieren die überprüfbaren Gesundheitsdaten auf der SMART Health Cards-Spezifikation. Diese werden jedoch nur in einigen Bundesstaaten der USA und in einer geringen Zahl an Einrichtungen angeboten. Apple schreibt:

„Mit iOS 15 können Nutzer überprüfbare Gesundheitsdaten, einschließlich COVID-19-Impfungen und Testergebnisse, in der Health-App herunterladen und speichern. Die überprüfbaren Gesundheitsdaten in der Health-App basieren auf der SMART Health Cards-Spezifikation. Die Nutzer können die in der Health-App gespeicherten nachweisbaren Gesundheitsdaten an zugelassene Apps von Drittanbietern weitergeben, die diese Informationen anfordern, z. B. Fluggesellschaften, Veranstaltungsorte und andere Unternehmen, die persönliche Interaktionen ermöglichen. Und in einem kommenden Software-Update können sie auch nachweisbare COVID-19-Impfdatensätze als Impfausweis in Apple Wallet hinzufügen, um sie bei Geschäften, Veranstaltungsorten und anderen Stellen vorzulegen.“

Kalifornien, Louisiana, New York, Virginia, Hawaii und einige Bezirke in Maryland unterstützen Smart Health Cards, ebenso wie Walmart, Sam’s Club und CVS Health. Die in Deutschland ausgegebenen QR-Codes sind nicht kompatibel.

Bisher besteht in Deutschland nur die Möglichkeit, den digitalen COVID-19-Impfnachweis mithilfe von Drittanbieter-Apps in die Wallet-App zu übertragen. In Deutschland stehen offiziell die Corona-Warn-App und CovPass für die Speicherung des Impfzertifikats zur Verfügung.