Jetzt heißt es schnell sein. Derzeit bekommt ihr die AirTags im 4er Pack bei Amazon für insgesamt nur 99 Euro. Einen niedrigeren Preis haben wir für die AirTags bislang nicht erlebt.

AirTags im 4er Pack zum Tiefpreis

Einzeln kosten die AirTags im Apple Online Store 35 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack und bestellt diese ebenfalls bei Apple, so werden 119 Euro fällig (rechnerisch entspricht diese einem Preis von 29,75 Euro pro AirTag). Bei Amazon erhaltet ihr die AirTags im 4-er Pack vorübergehend für nur 99 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 24,76 Euro. Zu einem niedrigeren Preis haben wir die AirTags bis dato noch nicht zu Gesicht bekommen. Sollte ihr Interesse haben, dann greift zu, bevor der Vorrat aufgebraucht ist.

AirTags? Was ist das? Apple AirTag hilft dabei, wichtige Gegenstände mit Apples „Wo ist?“ App zu lokalisieren und zu finden. Ob an eine, einem Rucksack, einemSchlüssel, einer Handtasche oder anderen Gegenständen befestigt, greift AirTag auf das große, globale „Wo ist?“ Netzwerk zu. AirTag kann dabei helfen einen verlorenen Gegenstand zu finden, während die Standortdaten anonymisiert und mit einem Höchstmaß an Schutz der Privatsphäre Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Die AirTags sind bei Amazon auf Lager und kommen unmittelbar ausgeliefert werden.