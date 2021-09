Einem neuen Analystenbericht zufolge hat Apple kürzlich den Meilenstein von zwei Milliarden verkauften iPhones erreicht. Geht es nach den Marktforschern von asymco, wird das iPhone 13 eines der wichtigsten Smartphones von Apple werden. So ermöglicht der Fokus auf die Videoproduktion die Erschließung eines weiteren, sehr wichtigen Sektors.

Erst kürzlich wurde laut dem Marktforschungsunternehmen asymco das zweimilliardste iPhone verkauft. Anders als im Jahr 2016, als Apple die erste Milliarde gefeiert hatte, gab es bisher keine Ankündigung, keine Feier. Zum Teil liegt das wahrscheinlich daran, dass Apple keine Stückzahlen mehr meldet, zum Teil aber auch daran, dass es womöglich für Apple nicht so interessant ist, über zwei Milliarden zu sprechen wie über eine Milliarde. Es gibt eine gewisse Desensibilisierung, wenn die Zahlen so groß werden.

Apple hätte jedoch durchaus gleich mehrere Gründe zu feiern. Zusammengefasst, geht es der iPhone-Sparte besser denn je. asymco schreibt in einem Blogbeitrag:

„Es gibt mehr als 1 Milliarde iPhone-Nutzer. Die Gesamtzahl der Nutzer steigt stetig an. iPhone-Nutzer machen etwa 26 Prozent aller Smartphone-Nutzer aus (3,8 Milliarden ist die aktuelle Schätzung). Der Anteil der Nutzer in den USA beträgt etwa 60 Prozent (oder wird es bald sein). Der Anteil in Großbritannien liegt bei fast 50 Prozent. Alle diese Anteile sind höher als je zuvor. Mehr als 14 Prozent der Befragten in den USA und 10 Prozent in Großbritannien haben in den letzten zwei Jahren auf ein iPhone umgestellt.“