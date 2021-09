Am morgigen Freitag laufen zunächst einmal „Wolfboy“ sowie „Foundation“ auf Apple TV+ an. Auf „Acapulco“ müssen wir uns noch ein paar Tage länger gedulden. Hier fällt der offizielle Startschuss am 08. Oktober. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer. Am selben Tag feiert auch „Get Rolling With Otis“ eine Premiere. Eine Woche später – am 15. Oktober – startet „Puppy Place“. Auch zu den zuletzt genannten Kinderserien hat Apple soeben den Trailer veröffentlicht.

Apple trailert Acapulco

Apple TV+ hat heute den Trailer zu „Acapulco“ veröffentlicht, einer neuen spanisch- und englischsprachigen Comedy-Serie mit Eugenio Derbez, der auch ausführender Produzent ist.

„Acapulco“ erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Boy im angesagtesten Resort in Acapulco bekommt. Er merkt schnell, dass der Job viel komplizierter ist, als er es sich jemals vorgestellt hat, und um erfolgreich zu sein, muss er lernen, sich mit einer anspruchsvollen Kundschaft, einem quengeligen Mentor und einem komplizierten Privatleben zurechtzufinden, ohne den Weg zu Abkürzungen oder Versuchungen zu verlieren. Die Serie, die 1984 spielt, wird von Derbez erzählt, der die heutige Version der Hauptfigur Máximo Gallardo darstellt.

Acapulco umfasst insgesamt 10 Folgen. Vorab gibt es nun den Trailer und dieser macht Lust auf mehr.

Trailer zu „Puppy Place“ und „Get Rolling With Otis“ sind da

„Get Rolling With Otis“ ist eine Serie von 9 Story und Brown Bag Films basierend auf den beliebten Büchern von Penguin Random House, die den Abenteuern eines kleinen Traktors mit großem Herzen folgt. Diese Serie feiert am Freitag, 8. Oktober, ihre Premiere.

Den Abschluss macht am 15. Oktober „Puppy Place“. Dabei handelt es sich um eine entzückende Live-Action-Drehbuchserie über die Suche nach Pelzhäusern basierend auf der Bestseller-Buchreihe Scholastic.