Rund um den Vorverkaufsstart bzw. Verkaufsstart des iPhone 13 und iPhone 13 Pro sowie unsere begleitende Berichterstattung ist uns eine iTunes Karten Rabatt Aktion durchgegangen. Etwas später als sonst möchten wir euch dennoch auf diese aufmerksam machen. Falls ihr ein neues iPhone 13 mit Vertrag oder ohne Vertragsbindung bestellt habt und ihr frisches iTunes Guthaben benötigt, so haben wir einen Tipp für euch parat. ihr erhaltet beim Discounter Penny derzeit 15 Prozent Extra-Guthaben.

15 Prozent Bonus auf iTunes Karten bei Penny

Bereits seit Montag (20. September 2021) und noch bis kommenden Samstag (25. September 2021) erhaltet ihr bei Penny 15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Soweit uns bekannt, handelt es sich um eine deutschlandweite Aktion von Penny. Solltet ihr unsicher sein, so fragt vor dem Kauf nach oder werft einen Blick ins Werbeprospekt. Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen. So müsst ihr die iTunes Karte bis zum 10. Oktober 2021 aktivieren, um an das Bonus-Guthaben zu gelangen.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filmen, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple Music, Apple One, Apple TV+ und Apple Arcade können so bezahlt werden.