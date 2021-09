Kurz vor dem morgigen Verkaufsstart des iPhone 13 und iPhone 13 Pro befinden sich die Geräte bereits in den Händen ausgewählter YouTuber, Medien und Influencern. Auf verschiedene Reviews zum iPhone 13 und iPhone 13 Pro haben wir euch bereits hingewiesen. Erlaubt uns noch, den Blick auf das neue Video von Julia Wolf „Falling in Love“ zu lenken. Dieses wurde mit dem iPhone 13 Pro im Kinomodus gedreht.

Apple bewirbt den Kinomodus wie folgt

Der Kinomodus auf dem iPhone basiert auf umfangreichen Studien zur Filmkunst und Schärfenverlagerung – für Videoaufnahmen von Menschen, Tieren und Gegenständen mit einem wunderschönen Tiefeneffekt und automatischen Fokusänderungen. So gelingen auch unerfahrenen Filmemacher:innen kinoreife Aufnahmen. Für mehr kreative Kontrolle kann der Fokus während und nach der Aufnahme geändert werden. Nutzer:innen können auch das Bokeh-Level in der Fotos App und in iMovie für iOS anpassen, und bald auch in iMovie für macOS und Final Cut Pro. Die Modelle sind somit die einzigen Geräte, mit denen sich der Tiefenschärfe-Effekt in einem Video auch nach der Aufnahme bearbeiten lässt. Der Kinomodus nutzt die Power des A15 Bionic Chips sowie fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen und nimmt in Dolby Vision HDR auf.