Die Europäische Kommission versucht seit fast einem Jahrzehnt, Rechtsvorschriften zur Standardisierung von Anschlüssen für mobile Geräte zu erlassen. Trotz vieler Fehlstarts bahnen sich die jüngsten Bemühungen langsam aber sicher ihren Weg durch das Verfahren. In dem Zusammenhang hat die Kommission nun einen Richtlinienentwurf vorgelegt, der Apple dazu zwingen würde, einen USB-C-Anschluss für iPhones, iPads und AirPods in Europa zu verwenden.

Kommission schlägt einheitliches Ladegerät für elektronische Geräte vor

Der vorgelegte Richtlinienentwurf sieht vor, dass USB-C der Standardanschluss für Smartphones, Tablets, Kopfhörer und weitere Geräte in der EU werden soll. Dies hätte unmittelbare Auswirkungen auf das Flaggschiff von Apple, das iPhone, das nach wie vor über einen proprietären Lightning-Anschluss verfügt.

Der Richtlinienentwurf muss von den EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden, bevor er in Kraft treten kann. Die Hersteller hätten dann 24 Monate Zeit, ihre Produkte auf USB-C umzustellen. Nach Ansicht der EU würde ein einheitlicher Anschluss den Elektronikmüll reduzieren und den Nutzern mehr Komfort bieten. Apple hat in den letzten Jahren auf Umweltbedenken reagiert und das mitgelieferte Ladegerät ganz abgeschafft. Alle iPhone 13-Modelle werden mit einem Lightning-zu-USB-C-Kabel ausgeliefert, was jedoch nicht ausreicht, um die jüngsten Forderungen der EU zu erfüllen.

Dieser Vorschlag hat kaum Auswirkungen auf die Hersteller von Android-Smartphones, die bereits weitgehend auf USB-C umgestiegen sind. Somit bleibt Apple die einzige Stimme der Opposition gegen die Pläne:

„Wir sind nach wie vor besorgt, dass strenge Vorschriften, die nur einen Steckertyp vorschreiben, die Innovation eher behindern als fördern, was wiederum den Verbrauchern in Europa und der ganzen Welt schaden wird“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Wenn die EU-Länder das Gesetz zügig einführen, könnte es im nächsten Jahr in Kraft treten. Apple hätte dann zwei Jahre Zeit, die Vorschriften zu erfüllen, was bedeuten würde, dass USB-C bei iPhones, die ab 2024 in der EU verkauft werden, Pflicht wäre. Hier stellt sich die Frage, ob Apple bis dahin komplett auf MagSafe umgestiegen ist. Dann bleibt zu hoffen, dass die EU ein MagSafe-Ladegerät nicht als proprietäres Kabel ansieht.