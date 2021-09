In den vergangenen Wochen und Monaten hat WhatsApp an einer Vielzahl an kleinen und großen Neuerungen für seinen Messenger gearbeitet. Nun wird bekannt, dass eine weitere (kleine) neue Funktion in Arbeit ist. Die Rede ist von einem Icon-Editor für Gruppe-Chats.

WhatsApp für iPhone: Icon-Editor für Gruppen-Chats in Arbeit

Die Kollegen von WABetaInfo wissen zu berichten, dass die WhatsApp Beta in Version 2.21.190.11 veröffentlicht wurde und die Vorabversion eine Neuerung im Gepäck hat. Bis dato können Gruppen-Administratoren ein individuelles Foto für das Gruppen-Icon auswählen oder das Icon schlicht und einfach ungenutzt belassen.

In der jüngsten Beta haben Admins die Möglichkeit, auf einen Icon-Editor für Gruppen-Chats zuzugreifen. Über diesen könnt ihr ein Icon für Gruppen-Chats erstellen und dabei eine Hintergrundfarbe festlegen und auf Emojis sowie Sticker zugreifen.

Um ein neues Icon für einen Gruppen-Chat in der neuen Beta zu erstellen, klickt ihr auf die Gruppen-Infos und anschließend auf das Kamerasymbol. Nun solltet ihr die neue Option „Emoji & Sticker“ sehen, mit der ihr die Neuerung nutzen könnt.