Am heutigen Tag findet nicht nur der iPhone 13 (Pro) Verkaufsstart statt, Apple schickt kurz vor dem Wochenende auch noch neue Inhalte auf Apple TV+ ins Rennen. „Foundation“ und „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ sind heute gestartet. Zudem stehen neuen Folgen zu weiteren Serien bereit.

Foundation“ auf Apple TV+ gestartet

Worum geht es überhaupt bei Foundation?

„Als der Revolutionär Dr. Hari Seldon den bevorstehenden Untergang des Imperiums vorhersagt, wagt er sich mit einer Gruppe treuer Anhänger in die Weiten der Galaxie, um die Foundation zu gründen und zu versuchen, die Zukunft der Zivilisation wieder aufzubauen und zu bewahren. Wütend über Haris Behauptungen fürchten die herrschenden Cleons – eine lange Linie von Imperator-Klonen -, dass ihr Einfluss auf die Galaxie schwächer wird, da sie gezwungen sind, mit der möglichen Tatsache zu rechnen, dass sie ihr Erbe für immer verlieren.“

Zur Einstimmung auf die neue Serie, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Kinderserie „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ ist gestartet

Apple TV+ hat neue Kinderserien für den Herbst angekündigt. Die Anfang macht heute „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“. Dabei handelt es sich um eine neue animierte Abenteuerserie der Macher Toff Mazery und Edward Jesse, ausführend produziert von Joseph Gordon-Levitt. Um euch die Serie näher zu bringen, haben wir euch den offiziellen Trailer sowie ein weiteres Video eingebunden.

Neue Folgen zu „Ted Lasso“, „SEE“, „The Morning Show“ und Co.

Neben den o.g. Neustarts stehen ab sofort auch neue Folgen zu verschiedenen Serien bereit. Konkret gibt es neue Folgen zu Ted Lasso, SEE, The Morning Show, Mr. Corning und Truth Be Told.