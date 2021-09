Manche Besitzer des iPhone 13 Pro berichten, dass das Gerät nicht vollständig flach auf dem MagSafe Duo Ladegerät liegt, was Bedenken hinsichtlich möglicher Kompatibilitätsprobleme aufkommen ließ. Insbesondere mit einer Hülle hebt sich das Gerät etwas von dem Ladepad ab. Doch wir können Entwarnung geben. Auch wenn das iPhone 13 Pro nicht ganz flach auf dem Ladepad liegt, wird es normal geladen.

In den sozialen Medien mehren sich derzeit die Meldungen, dass Besitzer des neuen iPhone 13 Pro besorgt sind, dass ihr neues Smartphone mit Apples eigenem MagSafe Duo Ladegerät nicht richtig geladen wird. Anscheinend ist das Kameramodul so groß geworden, dass das iPhone 13 Pro nicht mehr flach auf dem Ladegerät liegen kann.

Zur besseren Veranschaulichung zeigt ein von MKBHD veröffentlichtes Video, dass ein iPhone 13 Pro mit einer Hülle aufgrund des auffälligen Kamerabuckels leicht erhöht auf dem MagSafe Duo Ladegerät liegt. Trotz der Erhöhung wird das iPhone 13 Pro über MagSafe ganz normal geladen.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they’ll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021