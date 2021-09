Ein neues Gerücht besagt, dass ein zukünftiges iPad Pro ein horizontales Layout der Rückkamera und ein querformatiges Apple-Logo auf der Rückseite aufweisen könnte. Dies ist Teil eines angeblichen Vorstoßes von Apple, die Nutzung des iPad Pro im Querformat statt im Hochformat zu fördern.

Der Leaker Dylanddkt behauptet, dass eine zukünftige Version des iPad Pro ein aktualisiertes Design erhalten wird. Das überarbeitete iPad Pro soll unter anderem ein horizontales Kamera-Layout anstelle des aktuellen vertikalen Kamera-Designs und ein Querformat-Apple-Logo auf der Rückseite bieten. Das neue iPad ist laut dem Gerüchtejäger zwar bereits „in Arbeit“, wann wir mit einer Veröffentlichung rechnen können, weiß Dylanddkt jedoch nicht. Wenn es um Leaks von Dylanddkt geht, blicken wir auf eine gemischte Erfolgsbilanz, wobei sich insbesondere seine vielen Leaks rund um zukünftige Macs noch beweisen müssen.

Future iPad Pro’s will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.

— Dylan (@dylandkt) September 23, 2021