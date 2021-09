Auf das „Mit Apple Watch entsperren“-Problem, welches Besitzer eines neuen iPhone 13 und iPhone 13 Pro dieser Tage verspüren, sind wir bereits gestern eingegangen. Nun hat sich Apple zu Wort gemeldet und ein iOS 15.x Update angekündigt, mit man das Problem aus der Welt schaffen möchte.

Apple kündigt iOS 15.x Update an, um „Mit Apple Watch entsperren“-Problem zu beseitigen

Um was geht es überhaupt? Face ID in Kombination mit einer Gesichtsmaske funktioniert nicht wirklich. Als Lösung hat Apple die Funktion „Mit Apple Watch entsperren“ entwickelt. Apple hat mit iOS 14.5 und watchOS 7.4 die Möglichkeit eingeführt, dass ihr mit eurer Apple Watch am Handgelenk euer iPhone entsperren könnt. Allerdings gibt es bei dieser Funktion in Kombination mi dem iPhone 13 (Pro) Probleme.

Begleitend hat Apple nun ein Support Dokument veröffentlicht. Dort heißt es zum Thema „Wenn das Entsperren mit der Apple Watch auf einem iPhone 13 nicht Funktion“ wie folgt

Apple hat ein Problem festgestellt, bei dem das Entsperren mit der Apple Watch mit iPhone 13-Geräten möglicherweise nicht funktioniert. Möglicherweise wird „Kommunikation mit Apple Watch nicht möglich“ angezeigt, wenn ihr versucht, euer iPhone zu entsperren, während ihr eine Gesichtsmaske tragt, oder ihr könnt das Entsperren mit der Apple Watch möglicherweise nicht einrichten. Dieses Problem wird in einem kommenden Software-Update behoben. Bis das Update verfügbar ist, könnt ihr das Entsperren mit der Apple Watch deaktivieren und euer iPhone 13 mit eurem Passcode entsperren. Um das Entsperren mit der Apple Watch zu deaktivieren, geht zu Einstellungen > Face ID & Code.

Ob Apple die Probleme mit dem kommenden iOS 15.1 Update behebt (vor Kurzem wurde die Beta 1 freigegeben) oder vorab ein iOS 15.0.1 Update veröffentlicht, bleibt abzuwarten. Wir sind davon überzeugt, dass Apple ein iOS 15.0.1 freigibt, um die gröbsten Fehler im System zu beseitigen.