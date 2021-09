Als Teil eines exklusiven Deals stehen seit letzten Jahr die vier Original-Staffeln von „Fraggle Rock“ auf Apple TV+ zur Verfügung, zumindest in den USA. Dieser Tage hätte Jim Henson seinen 85. Geburtstag gefeiert. In Gedenken an den „Puppenspieler“ stehen nun drei klassischen „Fraggle Rock“-Folgen als Bonus auf Apple TV+ bereit.

Apple TV+: drei klassische „Fraggle Rock“-Folgen als Bonus

Die drei neuen Specials, die ab sofort in den USA auf Apple TV+ verfügbar sind, tragen die Bezeichnungen „Down at Fraggle Rock“, „Doozer Music“ und „Fraggle Songs“. Fans werden insbesondere „Down at Fraggle Rock“ genießen, ein einstündiges Special, das die Kulissen der Serienproduktion enthüllt und von Jim Henson selbst moderiert wird.

„Down at Fraggle Rock„, moderiert und ausführend produziert von Jim Henson und mit den Darstellern, Künstlern und natürlich Puppen, die die Serie zum Leben erwecken, zeigt dieses einstündige Special die Magie hinter der Produktion der skurrilen fantastischen Serie. Als Produzenten fungieren Diana Birkenfield und David Gumpel.

„Doozer Music„, eine Musik-Compilation mit Favoriten dieser fleißigen Doozer, darunter „Doozer Work Theme“ und „Doozer Marching Song“, enthält Einführungen von Uncle Travelling Matt und Cotterpin Doozer und wird von Jim Henson, Lawrence S. Mirkin und Duncan Kenworthy produziert .

„Fraggle Songs„, eine weitere Musik-Compilation, die beliebte Melodien aus der ersten Staffel von „Fraggle Rock“ hervorhebt, darunter „Friendship Song“, „Beetle Song“ und „Convincing John“ und wird von Jim Henson, Lawrence S. Mirkin und Duncan produziert Kennwürdig.

Neben den klassischen Folgen hat Apple TV+ letztes Jahr auch eine neue Kurzserie namens Fraggle Rock: Rock On veröffentlicht, die während der Pandemie mit einem iPhone aufgenommen wurde. Fraggle Rock: Rock On steht auch für deutsche Nutzer auf Apple TV+ bereit.