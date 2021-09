Vergangene Woche Freitag feierten iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ihren offiziellen Verkaufsstart. Auch bei uns in Deutschland dürfen bereits zahlreiche Anwender ihr neues iPhone in den Händen halten. Beim Wechsel auf ein neues iPhone, solltet ihr in jedem Fall euren digitalen Impfausweis im Auge behalten.

Digitaler Impfausweis wird bei iPhone-Wechsel nicht übernommen

Steht bei euch ein Urlaub auf dem Programm? Plant ihr einen Restaurant-Aufenthalt, einen Kinobesuch oder was auch immer? Benötigt ihr hierfür einen Impfnachweis? Beachtet dabei, dass bei einem iPhone-Wechsel das Impfzertifikat nicht mitübernommen wird.

In der Hoffnung, dass ihr den QR-Code zu eurem Impfzertifikat noch habt, solltet ihr diesen noch einmal in der CovPass-App etc. einscannen.