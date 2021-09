Nachdem die Besitzer des neuen iPad mini 6 nun ein paar Tage mit Apples neustem Tablet verbracht haben, bemerken manche Nutzer ein Problem, das allgemein als „Wackelpudding-Scrolling“ („Jelly Scrolling“) bekannt ist. Hierbei kommt beim vertikalen Scrollen eine Bildschirmhälfte nicht schnell genug hinterher, das Gesamtbild erscheint bei der Bewegung somit wackelig.

Manche Nutzer des iPad mini 6 berichten derzeit von der ungleichmäßigen Darstellung, wobei der Effekt in unterschiedlichem Ausmaß auftritt. Es wirkt dabei so, als würde eine Seite des iPad mini-Displays langsamer aktualisiert als die andere Seite. Der verzögerte Aufbau der Bildschirminhalte ist schwerer zu erkennen, wenn das iPad mini im Querformat verwendet wird, im Hochformat fällt der Effekt stärker auf. Dieter Bohn von The Verge hat ein Zeitlupen-Video auf Twitter veröffentlicht, dass das Ruckeln gut veranschaulicht:

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021