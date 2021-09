Vor Kurzem hat Apple nicht nur neue iPhones, sondern auch ein neues iPad mini angekündigt. Der Verkaufsstart fand in der vergangenen Woche statt und so dürften bereits zahlreiche Anwender ihr Neugerät in den Händen halten. Nun erinnert Apple seine Entwicklergemeinde noch einmal daran, ihre Apps für das neue iPad mini Display anzupassen.

Apple erinnert Entwickler, Apps an das neue iPad mini Display anzupassen.

Erstmals setzt Apple bei einem iPad bzw. überhaupt bei einem Gerät auf ein 8,3 Zoll Display (das bisherige iPad mini verfügte über ein 7,9 Zoll Display). Die Auflösung des neuen iPad mini Displays beträgt 2266 x 1488 Pixel bei 326ppi.

Apple spricht davon, dass die meisten Apps mit aktiviertem Auto Layout problemlos mit dem neuen iPad mini 6 Display funktionieren. Andere Apps erfordern jedoch, dass Entwickler sie mit Xcode 13 neu kompilieren, um sie vollständig mit dem iPad mini 6 kompatibel zu machen.

Im Apple Dev Center heißt es