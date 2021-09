Apple nutzt den heutigen Abend, um Pages, Numbers und Keynote und somit seine iWork-Suite zu aktualisieren. Mit an Bord sind neue Funktionen für iOS 15 und macOS Monterey. Neue Tools in Keynote ermöglichen noch fesselndere Präsentationen, beispielsweise kann man sich mit der Live-Kamera-Ansicht während des Vortrags direkt in die Folien einbinden oder mit der Multi-Präsentator-Steuerung gemeinsam präsentieren. Pages macht es einfacher als je zuvor, Dokumente unterwegs anzuzeigen und zu bearbeiten, indem Text und Bilder automatisch in einer einspaltigen, für das iPhone optimierten Ansicht, angezeigt werden. Pivot-Tabellen in Numbers bringen leistungsstarke Funktionen für die Datenanalyse auf iPhone, iPad und Mac.

Apple aktualisiert Pages, Numbers und Keynote

Auch wenn Apple die finale Version von macOS Monterey noch nicht veröffentlicht hat, haben die Entwickler ein großes iWork-Update für macOS veröffentlicht. Einige der neuen Funktionen stehen allerdings erst in Kombination mit macOS Monterey zur Verfügung.

Exemplarisch blicken für auf Pages 11.2 (macOS) und die zugehörigen Release-Notes

Profitiere von verbessertem Veröffentlichen von Büchern mit Doppelseiten, optimierten Bildern und einer noch flexibleren Versionierung.

Mit der flexiblen Zusammenarbeit können Teilnehmer andere Personen zu einem geteilten Dokument hinzufügen.*

Die Funktion für sofortiges Übersetzen ermöglicht es dir, ausgewählten Text in bis zu 11 Sprachen zu übersetzen und die Übersetzung einfach durch Klicken in dein Dokument einzufügen.*

Erstelle neue Dokumente über das App-Symbol im Dock.

Netzdiagramme helfen dir dabei, mehrere Variablen gleichzeitig zu vergleichen, um mühelos Ähnlichkeiten und Unterschiede in deinen Daten aufzuzeigen

* Erfordert macOS Monterey

Darüberhinaus haben Pages, Numbers und Keynote auch für iPhone und iPad ein Update enthalten. Neben verschiedenen neuen Funktionen richtet sich einige der Neuheiten explizit an Anwender, die bereits auf iOS 15 bzw. iPadOS 15 setzen. Hier blicken wir exemplarisch auf Numbers 11.2 (iOS / iPadOS).

Anhand von Pivot-Tabellen lassen sich Daten wirkungsvoll und flexibel anzeigen und analysieren.

Erstelle ansprechend formatierte Pivot-Tabellen, indem du wenige Male mit dem Finger tippst.

Fasse Daten schnell zusammen, gruppiere sie und ordne sie neu an, um Muster und Trends zu ermitteln.

Zeige Daten spontan nach Summe, Durchschnitt oder Zähler mit zusätzlichen Optionen an, um Prozentwerte und laufende Gesamtsumme zu sehen.

Füge Pivot-Diagramme hinzu, um deine Daten auf unterschiedliche Weise darzustellen.

Importiere und exportiere Excel-Tabellenkalkulationen mit Pivot-Tabellen.

Netzdiagramme helfen dir dabei, mehrere Variablen gleichzeitig zu vergleichen, um mühelos Ähnlichkeiten und Unterschiede in deinen Daten aufzuzeigen.

Mit neu gestalteten Schnellfiltern kannst du Zeilen, die einem bestimmten Wert entsprechen, einfach ein- oder ausblenden.

Neue Filteroptionen ermöglichen es dir, doppelte Einträge und eindeutige Werte in deinen Daten zu finden.

Kopiere Texte, Bilder und andere Elemente zwischen Apps auf dem iPhone ganz einfach per Drag & Drop.*

Mit der flexiblen Zusammenarbeit können Teilnehmer andere Personen zu einer geteilten Tabellenkalkulation hinzufügen.**

Die Funktion für sofortiges Übersetzen ermöglicht es dir, ausgewählten Text in bis zu 11 Sprachen zu übersetzen und die Übersetzung einfach durch Tippen in deine Tabellenkalkulation einzufügen.**

Audiogramme machen Diagramme für Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen nutzbar, indem ein Ton abgespielt wird, der unterschiedliche Werte durch Ändern der Tonhöhe darstellt.**

* Erfordert iOS 15

** Erfordert iOS 15 oder iPadOS 15

iWork für macOS

iWork für iOS / iPadOS