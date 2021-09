iOS 15.1 & iPadOS 15.1: Beta 2 ist da. Vor wenigen Augenblicken hat Apple ein neue Beta für iPhone und iPad auf den eigenen Servern positioniert. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit dem ersten großen Update zu iOS 15 und iPadOS 15 zu beschäftigen.

Beta 2 ist da: iOS 15.1 und iPad OS 15.1

Am 20. September hatte Apple mit iOS 15.0 und iPadOS 15.0 große Updates für iPhone und iPad veröffentlicht. Auf der einen Seiten gilt es anzumerken, dass es nicht alle Funktionen, die Apple im Juni zur WWDC 2021 angekündigt hatte, in die initiale Version geschafft haben und nachgereicht werden müssen, und auf der anderen Seite enthalten iOS 15.0 und iPad 15.0 ein paar Stolpersteine (sprich: Bugs) die beseitigt werden müssen.

An diesen Aspekten arbeitet Apple nun. Zu den Funktionen, die es nicht in die initiale Freigabe geschafft haben, gehört zum Beispiel SharePlay. In der Beta 1 zu iOS 15.1 und iPadoS 15.1 hat Apple SharePlay wieder aktiviert, so dass wir guter Hoffnung sind, dass diese spannende Funktion in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt wird. Welche sonstigen Neuerungen im X.1 Update landen werden, bleibt abzuwarten.

Neben den neuen Features kümmert sich Apple zudem um Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Bis das X.1 Update in der finalen Version freigegeben wird, könnte Apple auch noch ein iOS 15.0.1 dazwischen schieben, um die gröbsten Fehler zu beseitigen.

Update 19:24 Uhr: Auch die Beta 2 zu tvOS 15,1 und watchOS 8.1 steht auf den Apple Servern bereit. Erfreulicherweise hat auch tvOS 15.1 Beta 2 SharePlay im Gepäck.