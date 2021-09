Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Amazon Prime Video ab dieser Saison exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag, insgesamt 16 Spiele (zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde), inklusive der Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags, zeigt. Nachdem am ersten Spieltag eine Partie des FC Bayern München gezeigt wurde, steht am heutigen zweiten Spieltag die Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon auf dem Programm. Prime-Kunden (hier 30 Tage kostenlos testen) können die Partie im Live-Stream verfügen.

Prime Video zeigt Borussia Dortmund – Sporting Lissabon im Live-Stream

Heute gibt es den nächsten Uefa Champions League Knaller exklusiv auf Prime Video. Die Partie zwischen Borussia Dortmund (GER) gegen Sporting CP (POR) steht auf dem Programm. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr. Die Berichterstattung auf Prime Video startet bereits um 19:30 Uhr.

Prime-Mitglieder in Deutschland können die UEFA Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime (zu 7,99 € pro Monat oder zu 69 € pro Jahr) starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Der Live-Stream steht übrigens auf einer Vielzahl an Geräten zur Verfügung. Zu Hause oder unterwegs, kein Problem. . Streamt aus dem Internet oder nutzt die App von Prime Video auf eurem Smartphone, Tablet, Ihres Sateliten-Receivers, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem Smart-TV. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte findet ihr hier. Zudem könnt ihr die Spiele auch über Prime Video auf Amazon.de aufrufen. Am 3. Spieltag läuft übrigens die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund auf Prime Video.