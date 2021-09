Mit einem neuen iPhone-Release stehen wieder die Fall-, Kratz- und anderen Härtetests an, die man seinem neuen iPhone in der Regel nicht antun will. Das iPhone 13 stellt hier keine Ausnahme dar und somit geht es nun an den gefürchteten Falltest (Droptest). Apple gibt an, dass das iPhone 13 dank des Ceramic Shields das „härteste Glas in einem Smartphone“ hat. Aber Glas ist nun mal Glas und kann brechen. Außerdem sind die diesjährigen iPhones schwerer als die Vorgängermodelle. Wird das iPhone 13 dadurch zerbrechlicher?

Die neuen iPhones halten einiges aus

Wenn Apple für das Ceramic Shield wirbt, wird nie gezeigt, wie das iPhone auf einen harten Boden fällt. Und somit springt EverythingApplePro ein und zeigt eines der schlimmsten, aber realen Szenarien: einen Betonboden.

Der YouTuber nahm sich das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max und ließ die Geräte dreimal aus der Höhe eines Tisches fallen. Diesen Test überlebten die iPhones unbeschadet. Bei einem Fall aus der Höhe von rund 1,80 Metern überlebte das Displayglas des iPhone 13 Pro nicht und zerbrach, das iPhone 13 Pro Max nahm jedoch keinen Schaden. Beide Smartphones konnten weiterhin benutzt werden. Bei einer Höhe von etwa drei Metern wurde die Rückseite des iPhone 13 Pro zerstört, während das iPhone 13 Pro Max mit nur einigen Kratzern im Edelstahlgehäuse standhielt. Aber als das Gerät mit dem Bildschirm nach unten fiel, ging dieser doch zu Bruch, es funktionierte jedoch noch.

Fazit: Trotz des Gewichtszuwachses ist das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max vor einem Fall von einem Tisch gut gewappnet. Darüber hinaus kann es insbesondere beim iPhone 13 Pro kritisch werden. Hier spielt die Art des Aufpralls eine große Rolle. Meistens sind Smartphones weniger anfällig, wenn sie flächig aufschlagen. Laut dem Test weist die neue iPhone-Generation ungefähr die gleiche hohe Stabilität auf, die schon die letzten Vorgänger geboten haben.