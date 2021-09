Sonos und Ikea haben am heutigen Tag eine neue Version der SYMFONISK Tischlampe mit integriertem Lautsprecher vorgestellt. SYMFONISK verspricht nun einen noch breiteren und raumfüllenden Klang für die eigenen vier Wände und kann mit austauschbaren Lampenschirmen in vielen Farbvarianten ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet werden.

Neue Version der SYMFONISK Tischlampe ist da

Die SYMFONISK Tischlampe ist nicht neu. Bereits vor ein paar Jahren haben wir uns der ursprünglichen SYMFONISK Tischlampe gewidmet und diese mit dem SYMFONISK Regallautsprecher getestet. Nun haben Ikea und Sonos, nachdem zuletzt ein Rahmen mit Lautsprecher auf den Markt gebracht wurde (hier unser Test), eine neue Version der SYMFONISK Tischlampe mit integriertem Lautsprecher angekündigt. Die beiden Marken haben erkannt, dass sich Licht und Sound positiv auf das Leben zu Hause auswirken und haben die smarte Lampe und den smarten Lautsprecher aktualisiert.

Unterm Strich bleibt es weiterhin eine Tischlampe mit Lautsprecher. Diese wurde allerdings punktuell verbessert. Die SYMFONISK Tischleuchte mit WiFi-Speaker bietet nun noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten, da das neue Produkt in den SYMFONISK Leuchtenfuß mit WiFi-Speaker und den SYMFONISK Leuchtenschirm unterteilt ist, die einzeln verkauft werden. Ihr könnt zwischen einer schwarzen oder weißen Ausführung des Leuchtenfußes und insgesamt vier Schirmen in verschiedenen Formen und Farben wählen, einem Textil- oder Glasschirm jeweils in Schwarz oder Weiß. Dank der neuen E26/E27-Fassung kann die Leuchte jetzt auch mit einer größeren Auswahl an Leuchtmitteln kombiniert werden.

Die neue SYMFONISK Tischleuchte mit WiFi-Speaker verfügt über eine völlig neue akustische Architektur, die einen speziellen sogenannten Waveguide verwendet und aus jedem Winkel ein großartiges Klangerlebnis erzeugt. Der Speaker der Tischleuchte verbindet sich über das WLAN und kann als alleinige Klangquelle in einem Raum verwendet oder mit anderen Sonos Produkten verbunden werden, einschließlich aller Produkte der SYMFONISK Serie. Wie auch schon die anderen SYMFONISK Produkte ist dieser Speaker mit dem Sonos System kompatibel und verbindet Musikliebhaber*innen mit mehr als 100 Streaming-Diensten.

Die neue SYMFONISK Tischleuchte mit WiFi-Speaker kann ab Mitte November 2021 in den IKEA Einrichtungshäusern und auf IKEA.de erhältlich sein. Ein Preis wurde bislang nicht kommuniziert.