Apple hatte vergangene Woche mit dem iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max vier neue iPhones ins Rennen geschickt – ebenfalls gestartet ist iOS 15. Nun gibt es eine aktualisierte deutsche Ausgabe des offiziellen iPhone-Benutzerhandbuches, das die Neuerungen beinhaltet.

iPhone-Benutzerhandbuch als Download und im Web

Apple hat das Benutzerhandbuch für das iPhone sowie iOS 15 auf den neusten Stand gebracht und lädt im hauseigenen Apple Book Store zum Blättern ein. Das Handbuch kann ebenfalls im Browser studiert werden.

Wie immer weiß Apple eine eigentlich langweilige Gebrauchsanweisung motivierend zu präsentieren und nutzt die Gelegenheit, um die Vorteile der neuen Funktionen zu zeigen. So veranschaulicht das Unternehmen unter anderem, wie man den neuen Fokus-Modus nutzt, wie man jetzt noch besser mit seiner Familie sowie Freunden in Kontakt bleibt, wie Live-Text funktioniert und vieles mehr.

Das Benutzerhandbuch berücksichtigt alle mit iOS 15 kompatiblen iPhone-Modelle. Somit sind das iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE und iPhone SE 2020 vertreten.