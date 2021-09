Das dritte Quartal des Jahres 2021 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. In Kürze starten wir in den Monat Oktober und Apple hat bestätigt, dass der Hersteller aus Cupertino am 28. Oktober Resümee ziehen wird, um die Q4/2021 Quartalszahlen bekannt zu geben.

Q4/2021: Apple Quartalszahlen werden am 28. Oktober bekannt gegeben

Apple hat auf seiner Investoren-Webseite offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 28. Oktober seine Quartalszahlen für das fiskalische Q4/2021 bekannt geben wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q4/2021 umfasst das kalendarische Q3/2021 und somit die Monate Juli, August und September.

FY 21 Fourth Quarter Results. Apple’sconference call to discuss fourth fiscal quarter results is scheduled for Thursday, October 28, 2021 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Das fiskalische Q4 startet für Apple verhältnismäßig ruhig. In den Monaten Juli und August gab es nur sehr wenige Neuheiten zu bestaunen. Im September nahm das Ganze dann ordentlich Fahrt auf. Apple nutzte die „California streaming“-Keynote, um das iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini 6, iPad 9 sowie die Apple Watch 7 anzukündigen. Bis auf die Apple Watch 7 befinden sich die restlichen Produkte bereits im Handel. Die Apple Watch 7 dürfte im Oktober folgen.