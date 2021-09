Apple TV+ hat einen Serienauftrag für „Amber Brown“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Serie – basierend auf den beliebten Bestsellern von Paula Danziger – die von Bonnie Hunt geleitet und geschrieben wird („Life with Bonnie“, „The Bonnie Hunt Show“). Hunt fungiert gleichzeitig als ausführende Produzentin und Showrunnerin.

Apple TV+ bestellt „Amber Brown“

Apple TV+ hat eine neue Serie namens „Amber Brown“ in Auftrag gegeben. „Amber Brown“ ist ein ungefilterter Blick auf ein Mädchen, das nach der Scheidung ihrer Eltern durch Kunst und Musik ihre eigene Stimme findet. In der Serie wird Carsyn Rose („The Rookie“, „Cousins ​​for Life“) als Amber Brown zu sehen sein, ein Allerweltskind, das durchmacht, was viele Kinder erleben, und ihre neue Familiendynamik durch ihre Skizzen und ihr Videotagebuch verständlich macht.

Sarah Drew („Grey’s Anatomy“, „Cruel Summer“) spielt Ambers Mutter Sarah Brown. Zur Ensemblebesetzung gehören auch Darin Brooks („Blue Mountain State“, „The Croods: Family Tree“) als Max und Newcomerin Liliana Inouye („The Slows“) als Brandi Colwin. Danzigers preisgekrönte und beliebte Buchreihe „Amber Brown“ wurde in 53 Ländern mit über 10 Millionen gedruckten Exemplaren veröffentlicht und wurde dafür gelobt, das Kindererlebnis mit einer lustigen, zuordenbaren Stimme einzufangen.

Dass „Wann?“ ist übrigens noch nicht geklärt. Kurzum: Es ist nicht bekannt, wann die neue Serie auf Apple TV+ starten wird.