Mit „Wolfboy and the Everything Factory“ hat kürzlich die erste von drei Kinderserien, die Apple TV+ im Herbst ins Rennen schickt, ihre Premiere gefeiert. Weiter geht es am 08. Oktober mit „Get Rolling With Otis“, gefolgt von „Poppy Place“ (15. Oktober). Zurück zu „Wolfboy“. Begleitend hat Apple nun auf YouTube ein neues Video veröffentlicht, welches Kindern Lust auf mehr machen soll.

Apple TV+ veröffentlicht „Wolfboy and the Everything Factory — Intro to Adventures with Professor Luxcraft“

Bei „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ handelt es sich um eine neue animierte Abenteuerserie der Macher Toff Mazery und Edward Jesse, ausführend produziert von Joseph Gordon-Levitt.

