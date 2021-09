DisplayMate hat das iPhone 13 Pro Max mit seinem „Best Smartphone Display Award“ ausgezeichnet. Das Gerät erhielt die höchste Bewertung (A+) und stellte 12 Rekorde in der Smartphone-Display-Performance auf.

Die iPhone 13 Pro Modelle verfügen über ein neues Super Retina XDR Display mit ProMotion, Apples Markenzeichen für eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen 10 Hz und 120 Hz. Diese Technologie ermöglicht es dem Display, je nach Art der Inhalte, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, zwischen 10 Mal pro Sekunde und 120 Mal pro Sekunde zu aktualisieren, was eine energiesparende Lösung ist, die dennoch eine hohe Performance bietet.

Einer der Rekorde, die das iPhone 13 Pro Max im Test aufstellte, war die höchste Helligkeit im Vollbildmodus für Smartphones mit OLED-Displays, so die ausführliche Analyse von DisplayMate. Laut Apple hat das iPhone 13 Pro Max eine maximale Helligkeit von 1.000 nits für normale Inhalte und 1.200 nits für HDR-Inhalte. Im Vergleich dazu hat das iPhone 12 Pro Max eine maximale Helligkeit von 800 nits für normale Inhalte und 1.200 nits für HDR-Inhalte. Im Test stellte DisplayMate eine Spitzenhelligkeit von 1.050 nits für die Berechnung des durchschnittlichen Bildpegels auf.

Weitere Bestmarken, die das iPhone 13 Pro Max aufstellt, sind die höchste absolute Farbgenauigkeit, das höchste Kontrastverhältnis, die niedrigste Bildschirmreflexion und vieles mehr.

„Das iPhone 13 Pro Max gehört zu den besten Smartphone-Displays, die alle eine nahezu perfekte Kalibrierungsgenauigkeit und eine Leistung bieten, die visuell nicht von Perfektion zu unterscheiden ist, weshalb sie alle mit dem DisplayMate Best Smartphone Display Award ausgezeichnet wurden“, so DisplayMate in seinem Fazit.