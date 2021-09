Apple TV+ hat einen neuen Film in Auftrag gegeben, der von Jon Watts (führte unter anderem Regie bei den Spider-Man-Filmen) geschrieben und inszeniert wird. Bei dem Film, der noch keinen Titel besitzt, werden George Clooney und Brad Pit in der Hauptrolle zu sehen sein.

Apple TV+: neuer Film mit George Clooney und Brad Pit kommt

Wie Deadline berichtet, konnte sich Apple einen neuen Film mit namhafter Besetzung sichern. Der Film wird, bevor er seine Premiere auf Apple TV+ feiert, in den Kinos zu sehen sein. Der Preis, den Apple für den Auftrag zu bezahlen hat, ist unbekannt. Ein Schnäppchen dürfte der Film aufgrund der Starbesetzung und der Tatsache, dass sich Apple gegen Konkurrenten wie Netflix, Amazon, Sony, Lionsgate und anderer Studios durchgesetzt hat, nicht sein.

Apple TV+ ging im November 20219 an den Start. Seitdem hat Apple eine Vielzahl an Serien in Auftrag gegeben. Die Anzahl der Original-Filme ist allerdings noch überschaubar. Greyhound mit Tom Hanks war zum Beispiel ein großer Erfolg auf Apple TV+. Im April dieses Jahres engagierte Apple Jessie Henderson, eine ehemalige leitende Angestellte bei WarnerMedia, um das eigene Filmangebot zu steigern.

The Information berichtete kürzlich, dass Apple im kommenden Jahr die Ausgaben für Apple TV+ deutlich erhöhen wird, um wöchentlich eine neue Original- Serie bzw. einen Original-Film ins Rennen zu schicken. Aktuell hat Apple ein paar neue Original-Filme in der Pipeline, dazu zählen unter anderem „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese und Emancipation mit Will Smith.