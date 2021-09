AVM hat heute die FRITZ!Box 6690 Cable und den Triband-WLAN-Router FRITZ!Box 4060 vorgestellt. Wie die FRITZ!Box 7590 AX für DSL, die FRITZ!Box 5530 Fiber für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa und der Triband-Repeater FRITZ!Repeater 6000, sind die beiden Neuheiten mit der innovativen Mesh-Technologie und Wi-Fi 6 ausgestattet.

FRITZ!Box 6690 Cable

Die FRITZ!Box 6690 Cable – das neue Top-Modell mit Wi-Fi 6 für den Kabelanschluss – feiert auf dem BBWF Premiere. Mit Unterstützung für 2×2-OFDM(A)-Kanalbündelung nach DOCSIS 3.1 erreicht die FRITZ!Box 6690 Cable Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream. Dank der starken WLAN-Ausstattung – 4×4 Wi-Fi 6 – kann die neue FRITZ!Box die Gigabitgeschwindigkeiten auch im Heimnetz vielen Geräten zu Verfügung stellen. Durch die Kombination von Wi-Fi 6 und der WLAN-Mesh-Technologie von AVM erhalten alle Geräte zu Hause auch in großen Wohnungen ein stabiles WLAN. Die FRITZ!Box 6690 punktet außerdem mit Anschlussmöglichkeiten über einen 2,5-Gigabit- und drei Gigabit-LAN-Ports sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse. Darüber können Netzwerkgeräte wie Speichermedien und Drucker leicht ins Heimnetz integriert werden. Zur umfangreichen Ausstattung gehören Smart-Home-Funktionen sowie eine komplette Telefonanlage (DECT, IP, ISDN, analog), inklusive Anrufbeantwortern mit nützlichen Funktionen wie Rufweiterleitungen.

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4.800 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP-, ISDN- und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Verfügbar ab Ende 2021

FRITZ!Box 4060

Mit der FRITZ!Box 4060 präsentiert AVM erstmals einen Triband-WLAN-Router für Wi-Fi 6. Er eignet sich perfekt für den Anschluss an ein vorhandenes Glasfaser- oder Kabelmodem. Die FRITZ!Box ist mit 3 Funkeinheiten und insgesamt 12 Antennen ausgestattet, so dass WLAN-Datenraten von bis zu 6 GBit/s möglich sind. Die auf drei Bändern arbeitende FRITZ!Box 4060 wird den höchsten WLAN-Ansprüchen gerecht und holt dank Wi-Fi 6 das Optimum aus Smartphones und anderen mobilen Geräten der neuesten Generation. Zusammen mit dem Triband-Repeater 6000 bildet die neue FRITZ!Box 4060 ein ideales Mesh-System für großflächiges WLAN für viele Geräte. Die FRITZ!Box 4060 im neuen weißen, aufrecht stehenden Design ist mit einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss sowie drei zusätzlichen Gigabit-LAN-Ports und einem USB-3.0-Anschluss ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt die FRITZ!Box 4060 als erstes Modell der 40er-FRITZ!Box-Reihe DECT. Damit erhalten Anwender einen starken WLAN-Router mit kompletter Telefonanlage und der Möglichkeit, alle Smart-Home-Produkte von FRITZ! zu nutzen. Zur weiteren Ausstattung gehören u. a. die für die FRITZ!Box typischen Funktionen wie eine umfangreiche Kindersicherung, ein Mediaserver für Bilder, Musik und Videos sowie ein WLAN-Gastzugang und der Fernzugriff per MyFRITZ!.

Triband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss an Kabel-, DSL- oder Glasfasermodem

Verfügt über drei Funkeinheiten 4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Ein USB 3.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

Verfügbar ab Ende 2021

Weder zur FRITZ!Box 6690 Cable noch zur FRITZ!Box 4060 liegen uns derzeit Verkaufspreise vor.