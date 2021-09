In den letzten Tagen hat Apple nahezu täglich neue Videos im YouTube-Kanal „Apple Support“ veröffentlicht. An dieser Stelle möchten wir euch allerdings nicht auf alle neuen Apple Support-Videos hinweisen, wir konzentrierten uns auf die drei neuesten. Diese thematisieren Schnellnotizen, Tabgruppen und Live Test.

Schnellnotizen

Mit der iPadOS 15 Neuerung „Schnellnotizen“ könnt ihr in jeder App oder jedem Bildschirm Informationen festhalten. Ihr könnt Schnellnotizen mit einem Tastatur­kurzbefehl aus dem Kontroll­zentrum öffnen mit dem Finger oder Apple Pencil von der unteren rechten Ecke des iPads in die Mitte streichen. Ihr könnt Handgeschrie­benes, Links, Safari Highlights, Tags und Erwähnungen zu einer Schnell­notiz hinzufügen, damit ihr wichtige Namen, Nummern und Ideen einfach griffbereit habt.

Tabgruppen

Mit Tabgruppen sichert und organisiert ihr eure Tabs so, wie es am besten für euch ist. Wechselt mit der überarbeiteten Seitenleiste oder dem Einblend­menü zwischen Tabgruppen. Mit der Tabgruppen Synchronisation synchronisieren sich Tabgruppen auf mehreren Geräten, so dass ihr von überall darauf zugreifen könnt.

Live Text

Livetext nutzt On-Device Intelligenz, um Text in einem Foto zu erkennen und euch das Ausführen bestimmter Aktionen zu ermöglichen. So könnt ihr zum Beispiel nach dem Bild eines handgeschriebenen Familienrezepts suchen und es finden oder eine Telefonnummer in einem Schaufenster fotografieren und dort anrufen. Mit der Power der Apple Neural Engine kann die Kamera App auch schnell Text in einem bestimmten Moment erkennen und kopieren, beispielsweise das in einem Café angegebene Wi-Fi Passwort.