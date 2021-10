Auf die Apple TV+ Neuheiten haben wir euch bereits im Laufe des heutigen Vormittags aufmerksam gemacht, nun geht es mit den Neuheiten auf Apple Arcade weiter. Diese sind in der laufenden Woche zugegebenerweise überschaubar. Ab sofort steht „Thumper: Pocket Edition“ bereit. Einen kleinen Ausblick auf einen kommenden Spieletitel haben wir auch noch für euch.

Thumper – Pocket Edition auf Apple Arcade gestartet

Abonnenten des Apple Spiele-Abo-Dienstes steht ab sofort ein weiterer Spieletitel zur Verfügung. In der Spielebeschreibung heißt es

Thumper ist Rhythmusgewalt: klassische Action, rasante Geschwindigkeit und brutale Körperlichkeit. Du bist ein Weltraumkäfer. Tritt der Leere entgegen und stelle dich einem wahnsinnigen Riesenkopf. Mit dieser speziellen Pocket Edition kannst du alle neun epischen Levels mit einer Hand spielen. Stürme vor, meistere neue Spielzüge und überlebe schreckliche Bosskämpfe. Angetrieben von einem hämmernden Original-Soundtrack, spürst du jeden erdrückenden Schlag. Um synästhetische Wonne zu erreichen, musst du die Rhythmushölle erobern.

Crayola Create and Play kommt bald

Einen kleinen Ausblick haben wir euch für euch. Apple hat bestätigt, dass „Crayola Create and Play“ bald auf Apple Arcade zur Verfügung stehen wird.

Crayola Create and Play von Red Games Co. ist die offizielle Crayola-Kreativitäts-App, die Neugierde fördert, zur Entwicklung künstlerischer Unabhängigkeit beiträgt und ein sicherer Ort für den Selbstausdruck ist. Es beinhaltet so viel mehr als Zeichnen und Malvorlagen. Crayola Create and Play ist inspiriert von STEAM- und MINT-Ausbildungstechniken und vermittelt spielerisch grundlegende Entwicklungsprinzipien. Mit regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen, einschließlich neuer Funktionen, Aktivitäten, saisonaler Inhalte und Lernspiele, habt ihr immer neue Dinge zu entdecken und zu meistern.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.