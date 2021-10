Zur Feier des internationalen Podcast-Tages hat Apple heute die weltweit beliebtesten kostenlosen und kostenpflichtigen Apple Podcasts-Abonnements vom 15. Juni bis 15. September veröffentlicht.

Internationaler Podcast-Tag

In den letzten Jahren ist der Podcasts-Markt enorm gewachsen und Anbieter haben ihr Investment deutlich verstärkt. Apple verfügte als Vorreiter lange über einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Mitbewerber wie Spotify und Amazon sind jedoch bemüht, auf den Markt weiter Fuß zu fassen.

Am 15. Juni wurden die Apple Podcasts Abonnements gestartet, womit das Unternehmen eine neue Ära für seine Plattform eingeleitet hat. Der Service ermöglicht es Nutzern, Premium-Podcasts zu abonnieren, die eine Reihe von Vorteilen bieten, wie z. B. werbefreies Hören, Zugang zu zusätzlichen Inhalten und frühzeitigen oder exklusiven Zugang zu neuen Serien. Mit diesem Schritt wollte Apple insbesondere Spotifys Vorstoß in die Podcasts-Welt entgegentreten, da der Mitbewerber einen ähnlichen Dienst geplant hatte.

Wie gut der neue Service läuft, haben wir bisher nicht erfahren. Doch dank des internationalen Podcast-Tages können wir nun einen Blick auf die erfolgreichsten Podcasts des Premium-Dienstes werfen. Bei der Gelegenheit widmet sich Apple auch dem klassischen Programm und zeigt ebenfalls die beliebtesten kostenlosen Podcasts-Kanäle. Nachfolgend die jeweiligen Top 10-Listen:

Top-Abonnements Podcasts (kostenpflichtig)

Wondery+ von Wondery Luminary von Luminary Sword and Scale +PLUS Light von Incongruity TenderfootPlus+ von Tenderfoot TV PushNik von Pushkin Industries QCODE+ von QCODE Imperative Premium Series von Imperative Entertainment Podimo Deutschland von Podimo U Up? von Betches Media The Handoff von CNN

Top kostenlose Podcasts-Kanäle

The New York Times audiochuck iHeartPodcast Network Barstool Sports Dateline NBC ABC News TED Audio Collective ESPN Crooked Media Ramble

Apple gibt an, dass die Rangliste der beliebtesten kostenlosen Kanäle in der Reihenfolge der Gesamtzahl der Hörer weltweit in den letzten drei Monaten für die unter jedem Kanal zusammengefassten Sendungen geordnet ist und keine voll bezahlten oder „Freemium“-Kanäle in der Podcasts-App enthält. Die Rangliste der kostenpflichtigen abonnierten Podcasts ist nach der Anzahl der abonnierten Hörer weltweit in den letzten drei Monaten geordnet und umfasst sowohl Kanäle als auch einzelne Sendungen.