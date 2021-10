Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir schon darüber berichtet, dass der offizielle Verkaufsstart bzw. Vorverkaufsstart der Apple Watch 7 näher rückt. Nun wird erstmals ein konkreterTermin kolportiert. Bereits Ende kommender Woche könnte es soweit sein.

Apple Watch 7 Verkaufsstart rück näher

Apple hat die Apple Watch 7 im vergangenen Monat zwar mit dem iPhone 13 (Pro), dem iPad 6 und iPad mini 6 angekündigt, doch nach wie vor schweigt sich der Hersteller über den offiziellen Verkaufsstart der Smartwatch aus. Offiziell heißt es „Kommt diesen Herbst“.

Heute Vormittag sprach Leaker Jon Prosser davon, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass der Vorverkauf in der kommenden Woche stattfinden wird. Der eigentliche Verkaufsstart soll Mitte Oktober sein. Neben den „normalen“ Apple Watch Modellen bietet auch auch eine Sonderedition mit Kooperationspartner Hermés an. Und genau dieser Partner teilt seinen Kunden per Mail mit, dass sich die Apple Watch 7 ab dem 08. Oktober vorbestellen lässt.

Wie klingt das? Vorverkaufsstart am 08. Oktober und tatsächlicher Verkaufsstart am 15. Oktober? Kommen zwischenzeitlich noch iOS 15.1 und watchOS 8.1?

Die Apple Watch Series 7 Kollektion kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED. Edelstahlmodelle sind ebenfalls erhältlich.