Am heutigen Tag feiern das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max ihren offiziellen Verkaufsstart. Die Geräte lassen sich bereits seit einer Woche vorbestellen, der offizielle Startschuss fällt allerdings erst am am heutigen 24. September 2021. Natürlich ist auch o2 mit von der Partie und bietet euch die neuen iPhone 13 und iPhone 13 Pro Modelle in Kombination mit verschiedenen o2 Tarifen an. Besonders spannend ist dabei, dass ihr euch 100 Euro Wechselbonus sichern könnt, wenn ihr von einem Wettbewerbskunden zu o2 wechselt. Schneller kann man keine 100 Euro verdienen. Hier findet ihr alle Infos zum iPhone 13 (Pro) Verkaufsstart bei o2.

iPhone 13 (Pro) mit dem o2 Free Tarifen bestellen

Am heutigen Tag feiern iPhone 13 und iPhone 13 Pro ihren Verkaufsstart. Natürlich könnt ihr die neuen iPhone-Modelle auch bei o2 bestellen. Dabei habt ihr die Qual der Wahl und könnt aus mehreren Tarifen den für euch optimalen Tarif auswählen. Zum einen stehen euch der o2 Free S, o2 Free M und o2 Free L zur Verfügung, während euch auf der anderen Seite die o2 Free Unlimited Tarife (Basic, Smart und Max) unbegrenztes Datenvolumen bietet. Da sollte für wirklich jeden Geschmack der passende Tarif dabei sein.

Alle genannten Tarife beinhalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU Roaming sowie eine kostenlose Festnetzrufnummer. Beim inkludierten Datenvolumen unterscheiden sich allerdings die klassischen o2 Free Tarif. Beim o2 Free S sind magere 3GB enthalten, beim o2 Free M sind es 20GB und beim o2 Free L 60GB. Entscheidet ihr euch für die Boost-Ooption, so lässt sich das Datenvolumen verdoppeln. o2 Free M Boost würde somit 40GB beinhalten und beim o2 Free L Boost sind es dann satte 120GB. Der Vorteil der Boost-Option liegt zusätzlich darin, dass ihr o2 Connect nutzen könnt. Mit o2 Connect habt ihr die Möglichkeit, bis zu 10 kostenlose SIM-Karten zu erhalten und diese beispielsweise im Tablet oder Auto zu nutzen.

Bei den o2 Unlimited-Tarifen liegt der Unterschied in der Geschwindigkeit (1MBit/s, 10MBit/s oder maximal Geschwindigkeit). In allen drei Unlimited-Tarifen ist unbegrenztes Daten-Volumen enthalten.

Bei o2 erhaltet ihr alle neuen iPhone 13 und iPhone 13 Pro Modelle mit einer Einmalzahlung von nur 1 Euro (lediglich das iPhone 13 Pro und Pro max mit 1TB Speicher bilden hier eine Ausnahme).

Wir blicken exemplarisch auf das iPhone 13 Pro in Kombination mit dem o2 Free M. Dieser Tarife dürfte für die meisten Anwender die ideal Wahl darstellen. Der o2 Free M enthält neben der Telefon- und SMS-Flat satte 20GB Highspeed-Datenvolumen (4G und 5G). EU-Roaming ist natürlich inbegriffen. Für das iPhone 13 Pro zahlt ihr einmalig nur 1 Euro. Der Preis für das Smartphone ist somit äußerst niedrig und die Gesamtkosten werden ganz bequem auf die Mindestvertragslaufzeit umgelegt. Die höhe der monatlichen Kosten richtet sich nach der Speichergröße für das gewählte iPhone.

Steht bei euch ein neues Handy an? Dann greift direkt zum neuen Flaggschiff von Apple. Natürlich könnt ihr euch nicht nur einen Neuvertrag sichern und die 100 Euro Wechselbonus mitnehmen, natürlich könnt ihr bei o2 auch euren Vertrag mit den neuen iPhone 13 (Pro) Modellen verlängern. Einen Junge Leute Rabatt für alle bis 29 Jahren bietet euch o2 übrigens auch noch. Mit diesem erhaltet ihr einen monatlich Rabatt.