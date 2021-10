Alle vier iPhone 13 Modelle werden in Frankreich weiterhin mit EarPods ausgeliefert. Grund dafür ist ein Gesetz in Frankreich, das vorschreibt, dass alle Smartphones mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet sein müssen, um Kinder unter 14 Jahren vor möglichen elektromagnetischen Strahlungen zu schützen.

Kopfhörer im Lieferumfang enthalten

Frankreich fordert Nutzer aktiv dazu auf, ihr Mobiltelefon nicht an den Kopf zu halten. Stattdessen empfiehlt das Land, beim Telefonieren Kopfhörer zu benutzen. Ziel der französischen Gesetzgebung ist es, insbesondere Kinder unter 14 Jahren vor elektromagnetischen Strahlungen zu schützen. Aus diesem Grund schreibt Frankreich vor, dass Smartphones mit Kopfhörern verkauft werden müssen.

Passend zu dieser Vorgabe, bestätigt die französische Apple-Webseite, dass alle in Frankreich verkauften iPhone 13-Modelle mit EarPods ausgeliefert werden, wie dies auch bei den iPhone 12-Modellen der Fall war. Um dies zu ermöglichen, liefert Apple die iPhones in Frankreich in zwei Schachteln aus, wobei die Standard-iPhone-Box in einer größeren weißen Schachtel liegt, die die EarPods enthält. Auf diese Weise kann Apple für alle iPhones die gleiche Verpackung für das iPhone 13 verwenden und die EarPods separat beifügen, um den Versand und die Abläufe zu optimieren.

In anderen Ländern verzichtet Apple seit Oktober 2020 beim iPhone auf die EarPods im Lieferumfang. Zudem legt Apple generell kein Ladegerät mehr bei. Das Unternehmen erklärte, dass der Verzicht auf das Zubehör dazu beiträgt, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und den Abbau von Seltenen Erden zu vermeiden. Apple fügte hinzu, dass viele Kunden zu kabellosen Kopfhörern wie den AirPods gewechselt haben. Außerhalb Frankreichs liegt allen neuen iPhones nur ein Lightning-zu-USB-C-Kabel bei.